Agrigento e abbandono rifiuti

Le imprese Iseda e Sea, titolari del contratto d’appalto della nettezza urbana ad Agrigento, intervengono nel merito dell’abbandono dei rifiuti in strada.

L’Amministrazione comunale di Agrigento, tra il sindaco Miccichè e l’assessore alla nettezza urbana Trupia, hanno appena applaudito agli esiti incoraggianti del montaggio delle foto – trappole a prevenzione e deterrenza, e con raffiche di sanzioni già elevate, del fenomeno ricorrente in città dell’abbandono in strada di rifiuti di ogni genere. Adesso nel merito intervengono le imprese Iseda e Sea, titolari del contratto d’appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che denunciano continui casi di abbandono di rifiuti, soprattutto nel centro storico, e, in particolare, come sottolineano, tra le vie Iacono e Argento. Iseda e Sea affermano: “Innanzitutto non abbiamo mai opposto che la rimozione dei rifiuti indifferenziati abbandonati nel centro storico non sia di nostra competenza nè che non rientri nel nostro contratto. Le nostre due squadre di operatori ecologici, appositamente incaricati, raccolgono anche i rifiuti che sono abbandonati senza criterio nel centro storico cittadino e in altre zone della città. Il problema, semmai, è che, dopo poche ore o l’indomani, qualcuno continua a fare come gli pare. Le nostre due squadre di operatori ecologici fanno del loro meglio per ripulire anche dove alcune persone lasciano la propria spazzatura senza rispetto per il nostro lavoro e senza riguardo verso gli agrigentini che fanno una corretta differenziata. Purtroppo questo fenomeno non si riesce a debellare nonostante l’impegno che come imprese e come Comune di Agrigento mettiamo per tamponare anche il malcostume di pochi che è comunque sufficiente a dare una brutta immagine di alcune zone della città”.