Agrigento, due scippi in pochi minuti in via Manzoni

Ad Agrigento, a valle della città, in via Manzoni, è accaduto che due pensionati, un uomo di 69 e una donna di 78 anni, sono stati rapinati nell’arco di pochi minuti, uno dopo l’altro, quindi probabilmente dallo stesso malvivente, fuggito a piedi dopo il raid. L’uomo è stato aggredito e colpito alle spalle, gli è stato scippato il borsello con dentro 30 euro e il telefono, ha subito delle contusioni ed è stato soccorso in ospedale. Alla donna è stata rubata la borsa, con dentro 50 euro e il telefono. In via Manzoni sono intervenuti i Carabinieri. Indagini in corso.