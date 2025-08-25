Agrigento, due poliziotti soccorrono un dodicenne in balia delle onde

Condividi

Ad Agrigento, a San Leone, due poliziotti fuori servizio, con coraggio e altruismo, non hanno esitato un attimo, a rischio della propria incolumità, a tuffarsi in acqua, poco distanti dallo stabilimento della Pubblica sicurezza, per soccorrere un ragazzino di 12 anni annaspante in balia delle onde e della corrente. I due agenti, uno della Squadra Mobile e l’altro della Stradale, sono stati attratti dalle urla del padre del 12enne. Utile è stato anche il supporto di un’imbarcazione in transito, che ha lanciato un salvagente. Appena a terra, il ragazzino è stato affidato per i controlli ai sanitari del 118.