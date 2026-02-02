Agrigento, droga e pistola a salve: due denunciati

Condividi

Visualizzazioni 117

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un tunisino di 30 anni e un’agrigentina di 18 anni, indagati di detenzione di droga a fine di spaccio e porto d’armi o di oggetti atti ad offendere. Sono stati sorpresi in via Regione Siciliana in possesso di stecchette di hashish, circa 50 euro in contanti (presunto provento illecito), e una pistola a salve priva di tappo rosso.