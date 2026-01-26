Agrigento, droga, due arresti

Condividi

Visualizzazioni 98

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno arrestato due immigrati dalla Tunisia di 18 e 21 anni, già sotto attenzione investigativa. Infatti, in un’abitazione in parte diroccata sono stati colti in possesso di circa 10 grammi di cocaina, 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile per confezionare dosi. Risponderanno del reato di detenzione di droga a fine di spaccio.