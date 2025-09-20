Agrigento, dramma sulla provinciale 118: muore 72enne travolto da un’auto

Condividi

AGRIGENTO – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all’uscita della galleria Spinasanta, lungo la strada provinciale 118. A perdere la vita è stato Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ex dipendente della Provincia, oggi in pensione.

L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Seicento insieme alla moglie quando, per cause ancora da chiarire, la vettura sarebbe stata travolta da un’Audi in transito. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto dei coniugi si trovava ferma sul ciglio della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo: per il 72enne non c’è stato nulla da fare. La moglie e il giovane alla guida dell’Audi sono rimasti feriti ma non versano in pericolo di vita; il ragazzo, tuttavia, è sotto choc.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente le Volanti della Polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.