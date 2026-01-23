Agrigento, dopo il ciclone Harry scatta l’emergenza: riunione in Comune e intervento urgente al Viale delle Dune

Condividi

A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha convocato nella mattinata di oggi una riunione operativa presso la Sala Giunta del Comune per fare il punto sulla situazione e definire le prime azioni di messa in sicurezza del territorio.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai componenti dell’Amministrazione comunale, i rappresentanti della Soprintendenza, del Genio Civile, del Demanio Marittimo, di AICA, dell’Autorità di Bacino, della Protezione Civile Comunale di Agrigento e dell’ASP.

Nel corso della riunione il primo cittadino ha annunciato la volontà di procedere nell’immediato, a spese del Comune, con un intervento urgente che prevede la realizzazione di una scogliera sulla spiaggia del Viale delle Dune, a protezione della strada e del tratto di pista ciclabile già fortemente compromesso dall’erosione e attualmente in condizioni critiche. L’opera verrà realizzata in attesa dell’assegnazione dei finanziamenti regionali per gli interventi definitivi.

«Agendo subito in modo concreto abbiamo posto al vaglio una barriera per evitare il protrarsi dell’erosione – ha dichiarato il sindaco Miccichè –. L’intervento sarà eventualmente attuato in attesa dei lavori definitivi da parte del Governo regionale, che sta già lavorando intensamente. Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile Comunale e al responsabile Attilio Sciara per il prezioso lavoro svolto in questi giorni».

Nel frattempo la Protezione Civile Comunale ha predisposto una relazione tecnica già trasmessa alla Protezione Civile Regionale che, grazie all’intervento del presidente della Regione Renato Schifani, provvederà a richiedere al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza.

Sulla situazione del Viale delle Dune è intervenuto anche il responsabile della Protezione Civile Comunale, Attilio Sciara: «Si è già al lavoro per intervenire urgentemente e garantire una provvisoria messa in sicurezza dell’area. È ormai necessario fare i conti con una nuova realtà meteoclimatica che impone interventi tempestivi, anche a tutela delle attività commerciali e degli abitanti della zona».