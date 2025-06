Agrigento, donna incinta picchiata da altre tre donne

Condividi

Ad Agrigento in via Atenea è accaduto che una donna di 24 anni, incinta al terzo mese di gravidanza, è stata aggredita e picchiata da un’altra donna, e subito dopo anche da altre due donne, che hanno affiancato la prima. Un commerciante della zona ha telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti della Squadra Volanti. Lei ha rifiutato di essere condotta in ospedale. Indagini sono in corso.