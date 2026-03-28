Agrigento, domenica di disagi: maratona e granfondo rivoluzionano il traffico

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Domani, domenica 29 marzo si preannuncia una giornata complessa per la circolazione cittadina. In occasione della Mezza Maratona della Concordia e della terza edizione della Granfondo Mtb Valle dei Templi, il Comune ha predisposto un piano straordinario di modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi sportivi.

Secondo quanto stabilito da un’ordinanza della polizia locale, a partire dalle ore 8 e fino al termine delle manifestazioni saranno attive diverse limitazioni al traffico. Tra le principali misure, la chiusura della via Passeggiata Archeologica nel tratto compreso tra la rotatoria di Porta Aurea e l’incrocio con via Petrarca.

Sempre dalla stessa ora, in via Panoramica dei Templi sarà istituito il senso unico di marcia in direzione dal bivio Bonamorone verso la rotatoria Giunone.

Disagi previsti anche per chi si sposta da e verso la città: saranno infatti chiuse le bretelle della strada statale 640 che confluiscono in via Luca Crescente, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Le restrizioni interesseranno anche le aree extraurbane coinvolte nei percorsi delle gare. In particolare, lungo il lungomare Falcone e Borsellino, il viale delle Dune e nelle frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti, la circolazione – sia veicolare che pedonale – sarà temporaneamente sospesa durante il passaggio degli atleti.

Le misure si aggiungono a quelle già adottate nei giorni scorsi e sono finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti. Tuttavia, per automobilisti e residenti si prospetta una mattinata di possibili rallentamenti e deviazioni, soprattutto nelle zone interessate dagli eventi.