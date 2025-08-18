Agrigento, domani mattina all’alba Mario Venuti in concerto nella Valle dei Templi

Ad Agrigento nella Valle dei Templi domani mattina martedì 19 agosto alle ore 5:30 innanzi al tempio della Concordia si esibirà in concerto Mario Venuti. L’evento è organizzato da CoopCulture. Al termine del concerto sarà possibile partecipare a una visita guidata dagli archeologi di CoopCulture, che dal Tempio della Concordia risalirà la Via Sacra fino al Tempio di Giunone. Biglietto (concerto e visita guidata) 22 euro. Biglietteria aperta dalle ore 4:45. On line: www.coopculture.it
