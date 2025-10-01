Agrigento, domani in visita la Commissione regionale antimafia

Condividi

Domani giovedì 2 ottobre la Commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, nell’ambito di un ciclo d’incontri in ciascuna provincia siciliana, sarà ad Agrigento per incontrare i vertici istituzionali della provincia nel merito dello stato della criminalità organizzata. Alle ore 11 incontro in Prefettura con il prefetto Salvatore Caccamo, il questore, Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Nicola De Tullio, il comandante provinciale della Guardia di finanza, Gabriele Baron, e il capo sezione della Direzione investigativa antimafia di Agrigento, Antonino Caldarella. Alle 12:30 un punto stampa in Prefettura. Poi alle 13 altro incontro, sempre in Prefettura, con il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, con il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, e con il procuratore di Sciacca, Maria Teresa Maligno. Poi alle 15:30 i sindaci dei Comuni della provincia di Agrigento saranno ascoltati dalla commissione su questioni relative alla presenza della criminalità mafiosa nel territorio.