Agrigento, distrutta la strada di entrata a Punta Bianca

Ad Agrigento l’associazione ambientalista “MareAmico” denuncia e documenta che, a causa della rottura di un tubo della condotta idrica del Consorzio di bonifica, è stata allagata l’entrata a Punta Bianca, distruggendo la strada e rendendola non percorribile, anche ai mezzi di soccorso, che sono frequenti durante la stagione estiva. Il coordinatore di “MareAmico”, Claudio Lombardo, afferma: “Nell’imminenza dello scoppio della condotta, MareAmico ha avvisato l’ufficio regionale idrico che ha provveduto a bloccare l’erogazione, ma ormai il danno era stato fatto. Abbiamo chiesto pure un sopralluogo per ripristinare la strada da loro danneggiata, ma dopo una settimana nulla è stato fatto. Chiediamo al Sindaco di Agrigento e al Genio Civile di sostituirsi al Consorzio e ripristinare la strada, in danno del Consorzio”.