Agrigento, discarica abusiva a due passi dal Parco, sequestro e denuncia

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La polizia locale di Agrigento ha sequestrato una discarica abusiva in un fondo agricolo nella periferia della città, a poca distanza dal perimetro del Parco Archeologico, e ha denunciato il proprietario del terreno. Secondo quanto accertato dagli agenti, l’area sarebbe stata utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, tra cui fusti di plastica, mobili ed eternit. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa, che hanno effettuato alcuni prelievi per verificare l’eventuale presenza di inquinamento ambientale.