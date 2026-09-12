Agrigento, dimissioni Crosta, il commento di La Vardera

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Il fondatore e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, interviene a seguito delle dimissioni del vice sindaco di Agrigento, Giovanni Crosta, travolto dal caso politico e mediatico legato all’immobile abusivo di sua proprietà in contrada Zingarello. La Vardera, che giorni addietro tramite un video sui social ha invocato le dimissioni di Crosta, adesso commenta lapidario: “In un Paese in cui gente come Santanché, Dalmastro e Pozzolo restano incollati alla poltrona per fatti ben più gravi, noi abbiamo dimostrato di mettere alla porta senza tentennamenti non un delinquente sia chiaro, ma un amministratore che ha mentito sulla casa abusiva, aprendo una questione di opportunità: Crosta aveva infatti anche la delega alla polizia municipale di Agrigento”.