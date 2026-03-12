Agrigento, differenziata, venerdì no vetro, sabato no metalli

Condividi

Visualizzazioni 85

Ad Agrigento per il secondo venerdì consecutivo, a causa degli impianti di conferimento chiusi, non sarà raccolto il vetro. Quindi domani, venerdì 13 marzo, bisogna esporre solo i mastelli della plastica. Sabato non saranno raccolti i metalli. Quindi sarà raccolto solo l’umido.