Agrigento, diciassettenne aggredito nella notte: caccia al branco

Condividi

Visualizzazioni 226

Un diciassettenne agrigentino è stato brutalmente aggredito nella notte tra sabato e domenica nel pieno centro cittadino. L’episodio è avvenuto a pochi passi da via Atenea, luogo della movida agrigentina, dove il giovane è stato circondato e colpito con calci e pugni da un gruppo composto – secondo le prime testimonianze – da almeno quattro persone.

Le cause del pestaggio non sono ancora chiare. Una prima ricostruzione lascia però intendere che una banale lite, nata per futili motivi, sarebbe rapidamente degenerata, passando dalle parole alla violenza. Dopo l’aggressione, gli autori si sarebbero dileguati tra le vie del centro prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i soccorritori e una pattuglia delle forze dell’ordine. Nonostante un evidente trauma a un occhio, il ragazzo ha rifiutato le cure mediche. Intanto sono state avviate le indagini per individuare i componenti del branco, attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza e accertamenti sul territorio.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle zone centrali della città durante il fine settimana e che ha suscitato forte preoccupazione tra residenti ed esercenti.