Agrigento, denunciato tunisino con un centinaio di banconote false

Ad Agrigento i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura un tunisino di 18 anni perché in un’abitazione nel centro storico è stato colto in possesso di un centinaio di banconote contraffatte, di vario taglio. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di detenzione e spendita di banconote false. Indagini sono in corso al fine di risalire all’origine dei soldi falsi.
