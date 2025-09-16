Agrigento, denunciato per droga, percosse e maltrattamenti in famiglia

Condividi

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato a piede libero alla Procura un uomo di 42 anni, agrigentino, indagato di detenzione di droga a fine di spaccio, percosse e maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti a casa dell’uomo per una lite con la compagna. Dai primi accertamenti sono emerse minacce e maltrattamenti ricorrenti a danno di lei, per la quale adesso è stato attivato il codice rosso a sua tutela. Nel corso della perquisizione sono stati scoperti e sequestrati 90 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana.