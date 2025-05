Agrigento, denunciato mercante di crack

Condividi

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un immigrato di 25 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Lui è stato sorpreso dagli agenti in possesso di alcune dosi di crack pronte per essere spacciate. E’ stato oggetto di sospetti investigativi e monitorato fino alla perquisizione che ha sortito esiti positivi.