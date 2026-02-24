Agrigento, denunciato marito violento

Ad Agrigento un uomo di 40 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura per maltrattamenti in famiglia. Non avrebbe esitato a picchiare la moglie, anche innanzi ai figli minorenni. E ciò sempre per futili e pretestuosi motivi. L’ennesimo episodio è stato risolto dai Carabinieri, intervenuti nell’abitazione della coppia dopo una segnalazione al 112. A tutela di lei, casalinga, è stato attivato il codice rosso.
Notizie correlate
-
Altra truffa ad anziani. Bersaglio ad AgrigentoCondividi Visualizzazioni 107 Altra truffa ad anziani. Bersaglio una pensionata di 87 anni residente a Monserrato,...
-
Amministrative 2026, Daniela Catalano: “Sono a disposizione della Città”Condividi Visualizzazioni 117 “Amo la mia città, lo credo un sentimento primordiale. Faccio politica, intesa come...
-
Il mare ha riversato in spiaggia tonnellate di rifiutiCondividi Visualizzazioni 115 Il ciclone Harry, le piogge intense e le forti mareggiate hanno scaricato nella...