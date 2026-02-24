Agrigento, denunciato marito violento

Condividi

Ad Agrigento un uomo di 40 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura per maltrattamenti in famiglia. Non avrebbe esitato a picchiare la moglie, anche innanzi ai figli minorenni. E ciò sempre per futili e pretestuosi motivi. L’ennesimo episodio è stato risolto dai Carabinieri, intervenuti nell’abitazione della coppia dopo una segnalazione al 112. A tutela di lei, casalinga, è stato attivato il codice rosso.