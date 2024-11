Agrigento, denunciato inquinamento ambientale a Monserrato

Condividi

Ad Agrigento, nella frazione di Monserrato, in via Zunica, i residenti a 500 metri da una discarica segnalano (e non si tratta della prima volta) un caso di inquinamento ambientale, con emissioni continue, giorno e notte, ritenute tossiche e pericolose. Uno degli abitanti della zona ha presentato una denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Villaseta per inquinamento ambientale. Si sollecitano controlli da parte degli organi preposti, in attesa degli eventuali esiti della denuncia.