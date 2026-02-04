Agrigento, denunciato esagitato

Ad Agrigento un tunisino di 28 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale allorchè, scatenandosi in escandescenze, avrebbe minacciato di morte e aggredito due poliziotti intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. I due agenti della Squadra Volanti, lievemente feriti, sono stati soccorsi in ospedale per essere medicati.
Notizie correlate
-
Danni ciclone Harry: il prefetto di Agrigento in volo di ricognizioneCondividi Visualizzazioni 127 In seguito alle avverse condizioni meteorologiche dello scorso mese di gennaio, dovute al...
-
Case di riposo agrigentine “svegliate di soprassalto”Condividi Visualizzazioni 132 Operazione di controlli in alcune case di riposo da parte dei Carabinieri del...
-
Patenti a pagamento: proposti cinque arrestiCondividi Visualizzazioni 211 La Motorizzazione di Palermo ancora nell’occhio del ciclone giudiziario. La Procura ha proposto...