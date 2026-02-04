Agrigento, denunciato esagitato

Condividi

Ad Agrigento un tunisino di 28 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale allorchè, scatenandosi in escandescenze, avrebbe minacciato di morte e aggredito due poliziotti intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. I due agenti della Squadra Volanti, lievemente feriti, sono stati soccorsi in ospedale per essere medicati.