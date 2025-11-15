Agrigento, denunciato esagitato in via Atenea

Ad Agrigento i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura un immigrato dalla Tunisia di 41 anni residente a Favara. Lui, visibilmente ubriaco, ha molestato alcuni clienti dei locali della movida, poi si è scagliato contro le automobili posteggiate sferrando dei calci sulle carrozzerie, e ha danneggiato anche una transenna all’inizio della zona a traffico limitato. E’ stato bloccato dai militari. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di danneggiamento.
