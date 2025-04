Agrigento, denunciata “gazza ladra” al Centro commerciale Città dei Templi

Condividi

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti, a termine di rapide ed efficaci indagini, hanno intercettato e bloccato una donna sessantenne, e l’hanno denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per furto. Lei aveva appena rubato capi d’abbigliamento in un negozio del Centro commerciale “Città dei Templi”, indossandoli o nascondendoli, ed eludendo i sistemi antifurto. La refurtiva, per un valore di circa 100 euro, è stata restituita ai titolari del negozio.