Agrigento, danneggiata a bottigliate la vetrata di un bar: indaga la polizia

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Notte di vandalismo o conseguenza di una violenta lite? Sono queste le due piste sulle quali si stanno concentrando le indagini della polizia dopo il danneggiamento della vetrata di un bar nel centro di Agrigento.

L’episodio si sarebbe verificato nella notte tra venerdì e sabato, quando ignoti hanno preso di mira il locale, mandando in frantumi la vetrata a colpi di bottiglia. L’attività commerciale si trova in una zona frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne, dove sono presenti diversi locali della movida agrigentina.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario del bar al momento della riapertura. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: i danni potrebbero essere il risultato di una rissa tra più persone, degenerata fino a coinvolgere la vetrata dell’esercizio commerciale, oppure di un raid vandalico compiuto da alcuni giovani.

Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le telecamere potrebbero aver immortalato gli autori del danneggiamento e consentire agli investigatori di fare luce su quanto accaduto.