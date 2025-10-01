Agrigento, da venerdì a domenica in piazza Cavour “Abbi a cuore il tuo cuore”

Condividi

Giuseppe Caramanno

Ad Agrigento, su iniziativa dell’Unità operativa complessa dell’Azienda sanitaria provinciale, da venerdì 3 ottobre a domenica 5, in piazza Cavour, si svolgerà la campagna di prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore”.

Esami e screening gratuiti venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13, e dalle 16 alle 20. Domenica dalle 9 alle 13. Il coordinatore scientifico delle attività è il primario di Cardiologia ed Emodinamica all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Giuseppe Caramanno. Testimonial è il noto conduttore radiofonico Riccardo Gaz.