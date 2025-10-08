Agrigento, da oggi fruibili i bagni pubblici nel centro città

Ad Agrigento da oggi, mercoledì 8 ottobre, sono fruibili i bagni pubblici siti nei locali “Ex Gil”, tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera. Il servizio è accessibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20. Il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “Si tratta di un intervento atteso da tempo, di carattere prioritario e di grande rilevanza, su cui abbiamo lavorato senza sosta, reso possibile dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. E’ un servizio necessario quanto essenziale al fine di rendere più vivibile, decorosa e civile la città di Agrigento a cittadini e turisti. Ringrazio il direttore del Parco dei Templi, Roberto Sciarratta, per la collaborazione. Stiamo lavorando affinchè Agrigento sia sempre più una città a misura d’uomo, elevando la qualità della vita, con servizi efficienti per valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio culturale e turistico.”
Notizie correlate
-
Incendi in Italia: la provincia agrigentina è maglia neraCondividi Visualizzazioni 116 La Sicilia è la regione prima in Italia, da gennaio allo scorso 15...
-
Agrigento, atti sessuali con minorenne, invocata condannaCondividi Visualizzazioni 145 La Procura di Agrigento ha invocato la condanna ad 1 anno e 9...
-
Violenta caduta: morta una donna di 58 anniCondividi Visualizzazioni 144 A Borgetto, in provincia di Palermo, è accaduto che una donna di 58...