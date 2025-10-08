Agrigento, da oggi fruibili i bagni pubblici nel centro città

Condividi

Ad Agrigento da oggi, mercoledì 8 ottobre, sono fruibili i bagni pubblici siti nei locali “Ex Gil”, tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera. Il servizio è accessibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20. Il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “Si tratta di un intervento atteso da tempo, di carattere prioritario e di grande rilevanza, su cui abbiamo lavorato senza sosta, reso possibile dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. E’ un servizio necessario quanto essenziale al fine di rendere più vivibile, decorosa e civile la città di Agrigento a cittadini e turisti. Ringrazio il direttore del Parco dei Templi, Roberto Sciarratta, per la collaborazione. Stiamo lavorando affinchè Agrigento sia sempre più una città a misura d’uomo, elevando la qualità della vita, con servizi efficienti per valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio culturale e turistico.”