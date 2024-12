Agrigento, da oggi al 24 dicembre le novene natalizie

Condividi

Ad Agrigento iniziano oggi, lunedì 16 dicembre, e si protrarranno per nove giorni, le novene natalizie in città, organizzate nel corso di una riunione coordinata dal sindaco, Franco Miccichè, e dall’assessore Carmelo Cantone. I gruppi musicali e canori tra le strade, i vicoli e i quartieri anche periferici sono 11. Tutti insieme si esibiranno martedì 24 dicembre vigilia di Natale dalle ore 18 in via Atenea.