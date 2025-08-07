Agrigento, da oggi a domenica la nona edizione di FestiValle

Condividi

Ad Agrigento debutta oggi giovedì 7 agosto la nona edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali, con quattro giorni di concerti e performance immersive.

Oggi giovedì 7 agosto doppio appuntamento al Giardino della Kolymbethra e al Teatro Efebo – Cava di Tufo. Alla Kolymbethra risuoneranno le note jazz di Arabella Rustico 4et, seguite dal live speciale al tramonto di Alessio Bondì, che presenta il suo nuovo album Runneghié. Al teatro Efebo – Cava di Tuvo, Vinicio Capossela inaugura il main stage con Sirene, uno spettacolo visionario con una band di sette elementi, ispirato a creature mitologiche e leggende del Mediterraneo. A seguire, l’unica data siciliana di Adi Oasis, artista franco-americana capace di fondere soul, funk e R&B in un linguaggio tutto suo. Chiude la serata un DJ set firmato Bangover Crew, mentre ogni notte, a fare da cornice, l’installazione immersiva Le Pietre della Libertà trasforma il paesaggio della cava in una visione digitale.

Venerdì 8 agosto, sul main stage della Cava di Tufo arriva una delle band culto della musica contemporanea: The Cinematic Orchestra, per la loro unica data italiana dell’estate. Prima di loro, salirà sul palco Bassolino con la sua formazione completa per dare vita a Città Futura, un’esplosione di funk, elettronica e jazz dalle forti influenze mediterranee.

La notte proseguirà all’aftershow stage presso il Teatro Panoramica dei Templi con il live set di Veezo, che mescola elettronica e hip hop con l’eleganza del piano Rhodes. Il gran finale è affidato ad Acid Arab, per la loro unica tappa siciliana: un DJ set ipnotico che fonde i ritmi dell’acid house con le melodie del Nord Africa.

Sabato 9 agosto, FestiValle si apre ancora una volta al tramonto, nel giardino della Kolymbethra (evento in collaborazione con il FAI), con la musica classica indiana del Visaga Trio, capace di trasformare l’ora dorata in un’esperienza quasi mistica.

Alla Cava di Tufo, si alterneranno tre live di grande intensità: Mahari, con un set tra jazz, sperimentazione e ritmi elettronici; Corto.alto, polistrumentista britannico in arrivo per la sua unica data italiana con un travolgente ensemble afro-jazz; e infine il leggendario Carl Craig, icona della techno di Detroit, pronto a infiammare il pubblico con un DJ set tra avanguardia e spiritualità.

Dopo mezzanotte, l’aftershow si trasforma in una boiler room open air: in consolle Bradley Zero, fondatore della label Rhythm Section, e Osunlade, figura chiave della house più mistica e afrocentrica.

Domenica 10 agosto, ultimo giorno di festival, si apre con uno dei momenti più suggestivi dell’intera edizione: alle 5 del mattino, davanti al Tempio della Concordia, Il Risveglio degli Dei, performance immersiva a cura di Savatteri Produzioni, regalerà al pubblico un’esperienza all’alba che unisce musica, parole e paesaggio.

Nel tardo pomeriggio, il Sunset Stage alla Kolymbethra con vista Tempio dei Dioscuri ospita la voce calda e vellutata di Cherise, giovane talento della scena soul-jazz britannica (evento sold out in poche ore). In serata, il palco della Cava di Tufo ospiterà il brasiliano Rogê, raffinato cantautore carioca che fonde samba e soul con una leggerezza unica (warmup di Vinili è Cultura con Federico Zanghì). A chiudere l’edizione, l’attesissimo concerto dei The Fearless Flyers, super band americana, side project dei Vulfpeck con Cory Wong, Joe Dart, Nate Smith e Mark Lettieri al loro debutto assoluto in Italia; il party finale della nona edizione è affidato al collettivo berlinese Toy Tonics Krew, con un DJ set esclusivo in Sicilia che vedrà protagonisti i due dj Kapote e Sam Ruffillo.

Inoltre, ogni sera, Le Pietre della Libertà, l’esperienza visiva del videomapping site specific sul costone della Cava di Tufo – opera audiovisiva resa possibile grazie al contributo di MiC e SIAE nell’ambito del progetto Per chi crea –accompagnerà il pubblico in un viaggio multisensoriale attraverso il tempo, l’arte e il paesaggio sacro della Valle dei Templi, raccontando la storia della Cava.

Immancabili, ad accendere l’atmosfera del pre-show, i selector di FestiValle con il B2B tra Angie Backtomono e DJ Pinello.

E durante il giorno, arriva il FestiValle Beach Club, sulla spiaggia di San Leone selezione musicale con selector e dj dalle 12 alle 16.