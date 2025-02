Agrigento, crollo palazzo Lo Jacono: definitive tre condanne

Condividi

La Cassazione ha rigettato i ricorsi della difesa e ha confermato tre sentenze di condanna nell’ambito dell’inchiesta sul crollo ad Agrigento, nel centro storico, il 25 aprile del 2011, del seicentesco palazzo Lo Jacono Maraventano: 1 anno e 2 mesi di reclusione per Gaspare Triassi, funzionario del Comune di Agrigento e direttore dei lavori di recupero sicurezza del palazzo. E 1 anno ciascuno per Calogero Tulumello, responsabile unico del procedimento, e per Andrea Patti, componente del collegio di progettazione e direzione dei lavori.