Agrigento, crolla edificio pericolante in via Saponara

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Un edificio fatiscente è crollato ieri sera poco dopo le ore 22 in via Saponara nel centro storico di Agrigento. Un boato e una nube di polvere hanno scatenato paura tra i residenti. Non si registrano feriti, ma tre persone avrebbero attraversato la zona pochi istanti prima del cedimento. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile e tecnici comunali. Enel e Italgas hanno verificato lo stato di sicurezza degli impianti. L’edificio era già noto per le precarie condizioni statiche e la strada era stata chiusa e transennata, con famiglie costrette a sgomberare le proprie abitazioni.

Una residente ha accusato le istituzioni di avere ignorato per anni il pericolo, e si è sfogata così sui social: “Ventidue anni di segnalazioni, tre ordinanze, un anno fuori casa e molti senza lavoro. Un’altra ferita nel centro storico, una spina nel cuore”. Dopo il crollo sono stati avviati controlli sugli immobili confinanti. L’area è vietata al transito.