Agrigento, crisi idrica, insorge Maddalusa

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Ad Agrigento il quartiere Maddalusa, a sud ovest, è senz’acqua. Il locale Comitato di quartiere, presieduto da Michele Mallia, ha diffidato il prefetto e il sindaco a intervenire urgentemente a rimedio. L’atto è firmato dagli avvocati Teresa Alba Raguccia ed Enzo Gianmaria Cardella. Sono stati investiti il sindaco perché prima autorità sanitaria locale, e il prefetto perché organo di vigilanza e titolare del potere sostitutivo. Maddalusa è zona A, non edificabile. Il rione è urbanizzato, ma non è servito da una rete idrica pubblica. Fino ad aprile i residenti si sono riforniti tramite autobotti. Poi il caos legato alla regolarizzazione del servizio autobotti, avviata dall’Aica, ha pregiudicato gli approvvigionamenti. La diffida è stata inviata per conoscenza anche alla Protezione civile e all’Azienda sanitaria provinciale.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)