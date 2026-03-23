Agrigento, crimini seriali: invocata severa condanna

La Procura di Agrigento ha invocato la condanna a 7 anni di carcere a carico di Giuliano Casella, 25 anni. Lui, lo scorso dicembre, avrebbe sollevato particolare allarme sociale commettendo diversi reati tra furti, rapine, ricettazione, indebito utilizzo di carta di credito, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’imputato, difeso dagli avvocati Annalisa Russello e Daniele Re, è stato ristretto in carcere. Gli si contestano una rapina ad una donna armato di pistola, con strattonamento e ferimento di lei, un furto in un bar – tabacchi a Porto Empedocle con bottino 4.000 euro, lo scippo ad una donna della borsa con utilizzo indebito della carta di credito trovata dentro, altro scippo a danno di un’anziana con ferimento, altra rapina ad un uomo minacciato con un coltello. Risponde di ricettazione perché per compiere il furto al bar ha utilizzato un furgone rubato. E di resistenza perché è sfuggito a dei poliziotti che lo hanno inseguito.
Notizie correlate
-
Istanza di Iacolino per la restituzione dei circa 90.000 euro in contantiCondividi Visualizzazioni 148 I difensori di Salvatore Iacolino, gli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Di Peri,...
-
Carburanti, il taglio delle accise non si vede: sconti ridotti e forti differenze tra regioniCondividi Visualizzazioni 263 A pochi giorni dall’entrata in vigore della riduzione delle accise sui carburanti, i...
-
Minaccia la madre per avere soldi per la droga: arrestato 36enne a CanicattìCondividi Visualizzazioni 723 Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, avrebbe intimidito la madre arrivando a minacciarla...