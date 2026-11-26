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L’esercizio abusivo della professione giornalistica, i confini tra diritto di cronaca e attività professionale, le regole deontologiche e le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale e dall’informazione digitale. Saranno questi i temi al centro del convegno organizzato da Assostampa, sezione provinciale di Agrigento, con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre, alle ore 10, nella Sala Fazello del Museo Archeologico regionale di Agrigento.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del segretario provinciale di Assostampa, Gero Tedesco. Seguiranno gli interventi di Giovanni Di Leo, procuratore della Repubblica di Agrigento; Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; e Angelantonio Palillo, componente del Gruppo Uffici Stampa (GUS) di Assostampa Sicilia.

A moderare il dibattito saranno i giornalisti Marilisa Della Monica e Gioacchino Schicchi.

Il convegno, dal titolo “L’esercizio abusivo della professione giornalistica tra norme penali, deontologia, uffici stampa e nuove frontiere del digitale”, si propone di fare chiarezza su un tema particolarmente attuale e delicato: il rapporto tra libertà di espressione, diritto di informazione e rispetto delle regole che disciplinano la professione giornalistica.

Particolare attenzione sarà dedicata all’articolo 348 del Codice penale, per approfondire quando un’attività informativa possa configurare l’esercizio abusivo della professione e dove, invece, si collochi il legittimo esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto dall’articolo 21 della Costituzione a tutti i cittadini. Un confronto che intende distinguere il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero dall’attività giornalistica svolta in maniera continuativa e professionale.

Nel corso degli interventi saranno approfonditi anche gli elementi costitutivi del reato, gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione e le novità normative, con particolare riferimento alla riforma Cartabia.

Spazio anche alla deontologia e alle trasformazioni del mondo dell’informazione. Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista sarà analizzato alla luce dell’evoluzione dell’ecosistema digitale, con un focus sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sulla verifica delle notizie, sulla tutela delle fonti e sui pericoli rappresentati dalle fake news e dalla diffamazione online.

Un ulteriore approfondimento riguarderà le cosiddette zone grigie dell’informazione: blog, canali social e forme di comunicazione indipendente, attraverso l’esame di casi concreti e delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

L’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento dell’Ordine dei Giornalisti. Ai partecipanti saranno attribuiti 5 crediti formativi deontologici.