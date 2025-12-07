Agrigento, controlli nel centro città: scoperto lavoratore in nero e occupazione abusiva di suolo pubblico

Condividi

Proseguono le attività di controllo congiunte da parte della task force delle forze dell’ordine impegnate nel contrasto al lavoro irregolare e al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante un’ispezione effettuata nelle ultime ore all’interno di un market situato nel centro cittadino, gli agenti hanno riscontrato diverse irregolarità.

Nel corso dell’accertamento, un dipendente è risultato completamente privo di contratto e delle garanzie minime previste dalla normativa vigente. Per questa violazione, al titolare dell’attività commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro.

Non solo lavoro nero: gli operatori hanno contestato anche il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo il commerciante esposto merce all’esterno del locale senza la necessaria autorizzazione comunale.

L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche volto a contrastare forme di illegalità diffuse e a tutelare la concorrenza leale tra le attività commerciali del territorio.