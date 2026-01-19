Agrigento, controlli nei locali del centro: multe, denunce e un’attività sospesa

Condividi

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei locali del centro di Agrigento. I poliziotti della sezione amministrativa, insieme agli agenti della polizia locale, hanno effettuato un’ispezione in un esercizio di via Atenea, durante la quale sono emerse diverse irregolarità.

Al termine degli accertamenti è scattata una sanzione amministrativa di 1.400 euro nei confronti del titolare, che è stato anche denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.

Nel corso dei controlli è stato verificato anche un distributore automatico H24 di cibo e bevande. In questo caso al titolare è stata elevata una maxi multa di 10 mila euro per la presunta vendita di alcolici al di fuori degli orari consentiti.

Un ulteriore provvedimento ha riguardato una kebabberia del centro cittadino: a seguito di un controllo della Guardia di Finanza è stata accertata la vendita di bevande alcoliche a minorenni, circostanza che ha portato alla sospensione dell’attività.

I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.