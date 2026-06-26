Agrigento, Consiglio comunale: il centrodestra continua a confermarsi kamikaze

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C’è un limite oltre il quale la politica smette di essere confronto e diventa una caricatura di sé stessa. Ad Agrigento quel limite è stato abbondantemente superato.

A quasi un mese dall’elezione del sindaco, il Consiglio comunale è ancora ostaggio delle guerre intestine del centrodestra, incapace perfino di trovare un’intesa sull’elezione del presidente del Consiglio comunale e del suo vicepresidente. Un passaggio istituzionale fondamentale trasformato nell’ennesima battaglia per gli equilibri interni, mentre la città resta a guardare.

È il copione di un centrodestra che continua a infliggersi sconfitte da solo. È accaduto durante la campagna elettorale, quando divisioni, personalismi e veti incrociati hanno finito per favorire la vittoria del candidato sostenuto da Ismaele La Vardera. E sta accadendo ancora oggi. Nulla è cambiato. Anzi, la situazione sembra persino peggiorata.

La sensazione è che alcuni protagonisti abbiano completamente smarrito il senso delle istituzioni. La priorità non sembra essere Agrigento, ma la distribuzione delle cariche, i rapporti di forza, le rivincite personali e gli interessi di corrente. È una politica che guarda allo specchio invece di guardare la città.

Nel frattempo Agrigento aspetta risposte su lavoro, servizi, turismo, infrastrutture, decoro urbano e sviluppo. Aspetta una classe dirigente capace di assumersi responsabilità, non di alimentare uno spettacolo che ogni giorno perde credibilità agli occhi dei cittadini.

La politica dovrebbe essere l’arte di trovare soluzioni, non di creare problemi. Dovrebbe unire, non dividere. Dovrebbe dare stabilità alle istituzioni, non paralizzarle ancora prima che inizino a lavorare.

Se il centrodestra non è in grado di trovare una sintesi nemmeno sulla guida del Consiglio comunale, come può pensare di rappresentare un’alternativa credibile per il governo della città? È una domanda che i cittadini hanno il diritto di porsi.

Agrigento merita molto di più di questo spettacolo. Merita una politica fatta di competenza, responsabilità e rispetto delle istituzioni. Le poltrone passano, la credibilità resta. E oggi, purtroppo, quella credibilità appare profondamente compromessa.

È arrivato il momento di mettere da parte egoismi e personalismi. Se qualcuno non è disposto a farlo, abbia almeno il coraggio di dire chiaramente che gli interessi della propria corrente vengono prima di quelli della città. Sarebbe più onesto.

Perché Agrigento non può continuare a pagare il prezzo dell’inconcludenza di una politica che sembra aver dimenticato il proprio unico dovere: servire i cittadini.