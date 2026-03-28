Agrigento, consegnato il nuovo depuratore all’Aica

E’ stato consegnato all’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, il nuovo impianto di depurazione, già operativo, a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara. Si tratta di una infrastuttura moderna e strategica per garantire una gestione più efficiente dei reflui, migliorare la qualità del mare e tutelare l’ambiente, contribuendo allo sviluppo sostenibile e al benessere dei cittadini. In particolare, le zone interessate sono Villaggio Mosè, San Leone, Viale Dune, Cannatello, Zingarello e il Comune di Favara, i lidi della fascia costiera e il Comune di Favara, trattando i reflui con tecnologie all’avanguardia, in grado di ridurre l’impatto ambientale.
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