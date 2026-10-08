Agrigento, confronto tra commercianti e il commissario della Camera di Commercio, Termine

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Ad Agrigento, alla Camera di Commercio, si è svolto un incontro tra il commissario Giuseppe Termine e una delegazione di commercianti del centro storico. Argomento del confronto è stato il rilancio del commercio e la valorizzazione del centro commerciale naturale, con particolare attenzione a via Atenea, considerata il “salotto buono” della città. L’obiettivo è individuare azioni concrete per rendere il centro storico più attrattivo, sostenere le attività commerciali e rafforzare il legame tra commercio, turismo e patrimonio urbano. Termine ha ribadito la volontà della Camera di Commercio di favorire la collaborazione tra operatori economici e istituzioni.