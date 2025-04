Agrigento, conclusi lavori consolidamento via San Vito

Condividi

Ad Agrigento in via San Vito sono stati conclusi i lavori di consolidamento del muro sottostante il Circolo Tennis. La strada è stata inibita parzialmente al traffico nel 2021 a causa di cedimenti. L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, afferma: “E’ stato un intervento di soluzione definitiva. Oltre agli interventi strutturali, il progetto ha previsto anche un miglioramento estetico dell’area, con la rimozione di elementi obsoleti, come pannelli pubblicitari, impianti dismessi e vegetazione infestante. Interventi simili sono stati eseguiti anche sul tratto di muro lungo la scala laterale che collega via De Gasperi a via San Vito”.