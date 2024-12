Agrigento, conclusi i lavori di recupero di Villa Galluzzo

Condividi

Ad Agrigento sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria con la fornitura degli arredi alla la Villa Galluzzo, uno storico edificio in stile Liberty nel centro storico. E’ stato recuperato l’immobile, destinandolo a “comunità alloggio”, come previsto dal progetto presentato nel 2018 dal Comune di Agrigento durante l’amministrazione Firetto, finanziato con oltre 530 mila euro dalla Regione. Con il collaudo finale, la struttura è pronta per accogliere attività e iniziative. L’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, commenta: “Il completamento dei lavori alla Villa Galluzzo segna un ulteriore passo nella valorizzazione del patrimonio storico e sociale della città di Agrigento, restituendo alla comunità un luogo di grande significato architettonico e umano”.