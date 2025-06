Agrigento, con la bicicletta in una buca, ferito

Condividi

Ad Agrigento, a causa di una buca sull’asfalto in via Esseneto, un uomo si è ferito cadendo dalla bicicletta. Si tratta di un avvocato. Ha subito traumi sparsi e contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della Volanti. L’area è stata transennata per evitare incidenti dello stesso genere. Adesso è atteso il Comune per bitumare. Disagi alla circolazione.