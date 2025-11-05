Agrigento, Comune impazzito; per i tributi non pagati pignorano i conti correnti ad insaputa degli utenti. Una porcata senza precedenti

Condividi

Quando abbiamo ricevuto la prima mail ci sembrava uno scherzo. Abbiamo ricevuto mail di persone disperate che hanno visto bloccare i propri conti correnti a seguito di una serie di pignoramenti che il Comune di Agrigento ha messo in atto incaricando una ditta esterna pronta a bloccare i conti di ignari cittadini. Ogni giorno le mail si sono fatte sempre più numerose.

Al di la del fatto se tale operazione è legittima, la domanda che poniamo è se sono state assunte informazione relative allo stato economico della famiglia interessata. Abbiamo saputo anche che a fronte di misere somme da recuperare (150,00 euro…) è stato colpito tutto il “contenuto economico” dei conti correnti, lasciando a secco quella che con molta probabilità possa essere una famiglia poco abbiente, fragile e indigente. Il tutto ad insaputa della famiglia malcapitata che si è vista bloccare il tutto in modo perentorio e assolutamente vergognoso.

Vorremmo pubblicare il contenuto delle decine di mail che abbiamo ricevuto. Al momento ci stiamo riflettendo, rimanendo ovviamente segreti i nomi ed i cognomi. Ma vi assicuriamo che molte di queste rappresentano un grido di dolore in quanto ci sono famiglie che adesso, fra queste, non possono comprare il latte per i propri figli.

Ci sono morosi e morosi. Un è conto chi non paga le tasse pur potendolo fare e un conto è chi non paga le tasse chi si ritrova senza un lavoro e che vive di sostentamenti da parte di amici e familiari. Vi assicuriamo che purtroppo Agrigento ha numerosissimi casi di questo genere.

Lo ribadiamo: sarà anche una operazione lecita (anche se occorre disquisire sul cosiddetto “minimo vitale” che nessuno e per nessuna ragione può toccare), ma noi proviamo vergogna per la mossa decisamente squallida e per nulla umanitaria che sta mettendo in atto il Comune di Agrigento e l’ufficio preposto al recupero crediti. Una vera e propria vergogna. Una porcata bella e buona.