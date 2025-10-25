Agrigento, Comune a lavoro contro gli allagamenti tra Villaggio Mosè e Cannatello

L’assessorato comunale di Agrigento, retto dall’ingegnere Gerlando Principato, è in pressing sull’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, affinchè provveda ai necessari interventi di pulizia e ripristino della condotta fognaria nella zona di Viale Cannatello, per evitare i frequenti allagamenti che avvengono da anni, a rischio della pubblica incolumità. “Nel frattempo – afferma l’assessore Principato – il Comune ha prospettato interventi mirati di ottimizzazione della rete di collegamento delle acque bianche nella zona antistante il Palacongressi, e di convogliamento nel collettore di via dei Fiumi, in località Villaggio Mosè. Si tratta di un progetto stimato in 1.075.773 euro, relativo a sottoservizi indispensabili per evitare gli allagamenti lungo il viale Cannatello e rendere il sistema di deflusso delle acque piovane più efficiente, con una maggiore portata verso via dei Fiumi e quindi verso il mare”.
Notizie correlate
-
Agrigento, furto in abitazione da 50.000 euroCondividi Visualizzazioni 133 Ad Agrigento nel centro cittadino ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, sono...
-
Regione, sbloccati 80 milioni di euro a favore delle impreseCondividi Visualizzazioni 156 La giunta regionale ha sbloccato a favore delle imprese 80 milioni di euro...
-
Elementa, Percorsi d’autunno; inserita nuova data domenica 26 ottobreCondividi Visualizzazioni 216 A grande richiesta una nuova data di “Elementa – Percorsi d’autunno”: visto il grande successo del...