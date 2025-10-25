Agrigento, Comune a lavoro contro gli allagamenti tra Villaggio Mosè e Cannatello

Condividi

Visualizzazioni 120

L’assessorato comunale di Agrigento, retto dall’ingegnere Gerlando Principato, è in pressing sull’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, affinchè provveda ai necessari interventi di pulizia e ripristino della condotta fognaria nella zona di Viale Cannatello, per evitare i frequenti allagamenti che avvengono da anni, a rischio della pubblica incolumità. “Nel frattempo – afferma l’assessore Principato – il Comune ha prospettato interventi mirati di ottimizzazione della rete di collegamento delle acque bianche nella zona antistante il Palacongressi, e di convogliamento nel collettore di via dei Fiumi, in località Villaggio Mosè. Si tratta di un progetto stimato in 1.075.773 euro, relativo a sottoservizi indispensabili per evitare gli allagamenti lungo il viale Cannatello e rendere il sistema di deflusso delle acque piovane più efficiente, con una maggiore portata verso via dei Fiumi e quindi verso il mare”.