Agrigento, collezione Philippone: le precisazioni del sindaco Miccichè

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ritiene doveroso e opportuno fare chiarezza in merito all’esposizione delle opere del maestro Giovanni Philippone. E afferma:

“La collezione delle 22 opere del Maestro, che alcuni avevano ritenuto “sparita” o “scomparsa”, tornerà presto fruibile dal pubblico. Le tele erano originariamente esposte al terzo piano dell’ex Collegio dei Padri Filippini, un piano che è stato successivamente interessato da lavori di ristrutturazione e dove, dallo scorso giugno, è sorto “Metaphorà”, il museo multimediale della città di Agrigento.

Nel corso di tali lavori, alcune opere — tra cui quelle del maestro Philippone — presenti nelle sale interessate da interventi strutturali, sono state adeguatamente conservate proprio per garantirne la tutela.

Ho già avuto interlocuzioni con la figlia del maestro, Stella Filippone, alla quale ho fornito tutte le rassicurazioni del caso.

Le opere, attualmente catalogate e custodite, torneranno presto fruibili dal pubblico in una sede idonea.”–