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Non si ferma la sequenza di furti all’interno dell’ex ospedale San Giovanni di Dio di via Giovanni XXIII, ad Agrigento. Cinque incursioni in meno di due mesi, con la struttura ormai diventata un bersaglio ricorrente dei malviventi.

L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti sono riusciti a introdursi nuovamente nell’edificio che ospita uffici dell’Asp, della Regione Siciliana e della Protezione civile, prendendo di mira i distributori automatici di snack e bevande presenti ai diversi piani.

I ladri hanno scassinato e danneggiato le macchinette, riuscendo ad asportare il denaro contenuto al loro interno. Un’azione che sarebbe stata portata a termine senza essere disturbati.

A far scattare l’intervento è stato il sistema di allarme della struttura. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato gli accertamenti per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Cinque raid in meno di due mesi rappresentano ormai un campanello d’allarme. Resta da capire come sia possibile che la struttura continui a essere violata con tanta facilità e soprattutto se dietro le ripetute incursioni ci sia sempre la stessa banda.