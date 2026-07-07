Agrigento, Centri estivi, 443 domande per 200 posti

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Si è conclusa ad Agrigento la fase di presentazione delle istanze di partecipazione ai Centri estivi 2026 con 443 richieste a fronte di 200 posti disponibili. Dai primi controlli è emerso che numerose istanze risultano incomplete. Ecco perchè il Comune ha avviato le procedure di integrazione documentale. Gli interessati saranno contattati dagli uffici e dovranno presentare la documentazione mancante entro le ore 13 di domani 8 luglio. Al termine delle verifiche sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto.