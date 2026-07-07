Agrigento, Centri estivi, 443 domande per 200 posti

Si è conclusa ad Agrigento la fase di presentazione delle istanze di partecipazione ai Centri estivi 2026 con 443 richieste a fronte di 200 posti disponibili. Dai primi controlli è emerso che numerose istanze risultano incomplete. Ecco perchè il Comune ha avviato le procedure di integrazione documentale. Gli interessati saranno contattati dagli uffici e dovranno presentare la documentazione mancante entro le ore 13 di domani 8 luglio. Al termine delle verifiche sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto.
Notizie correlate
-
Favara, sessantenne accusato di stalking alla nipote: disposto anche il divieto di avvicinamentoCondividi Visualizzazioni 134 Si aggravano le misure cautelari nei confronti di un uomo di 60 anni...
-
Tentativo di danneggiamento alla Scala dei Turchi: individuato e sanzionato un minoreCondividi Visualizzazioni 137 Un nuovo episodio di inciviltà ha interessato la Scala dei Turchi, il celebre...
-
Agrigento, l’Inner Wheel brilla nel segno della continuità: Patrizia Vitellaro Di Giovanni riconfermata alla guida del ClubCondividi Visualizzazioni 266 In una serata di straordinaria eleganza e intensa emozione, l’Inner Wheel Club di...