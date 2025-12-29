Agrigento, celebrati i funerali di Roberto Buzzurro

Condividi

Ad Agrigento nella chiesa della Provvidenza sono stati celebrati i funerali del rinomato chef agrigentino Roberto Buzzurro, fratello del celebre in ambito internazionale musicista chitarrista Francesco Buzzurro, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Ciao Roberto, fratello mio grande chef… mi hai strappato il cuore dal petto. Sarai sempre dentro di me e nell’anima di tutta la famiglia e delle persone che ti hanno voluto bene. Non te ne sei andato e non te ne andrai mai fino al mio ultimo respiro. Ti amo con tutto il mio cuore e questo per fortuna lo sapevi. Riposa in pace”.