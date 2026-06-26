Agrigento, celebrati i 252 anni della Guardia di Finanza

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Ad Agrigento nella sala Zeus del Museo “Griffo” è stato celebrato il 252° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Alla cerimonia hanno partecipato le massime Autorità istituzionali, unitamente alle Sezioni ANFI di Agrigento e di Sciacca, in rappresentanza di tutte le Fiamme Gialle agrigentine in congedo e i dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale. Nel corso della cerimonia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, per proseguire, poi, con la consegna di riconoscimenti nei confronti di militari in servizio.

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica: al Maresciallo Capo Filippo Bellia, in servizio presso la Compagnia di Sciacca. Croce d’oro sormontata da stelletta aurea per 40 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza al Luogotenente Claudio Carmelo Bonelli, in servizio presso la Tenenza di Licata e al Brigadiere Antonello Mandracchia, in forza al Comando Provinciale di Agrigento; Croce d’oro per 25 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza: Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giovanni Insollito, in servizio presso il Gruppo di Agrigento, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Tommaso Todaro, in servizio presso il Gruppo di Agrigento, Appuntato Scelto Francesco Bilà, in servizio presso la Compagnia di Sciacca. Croce d’argento per 16 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza: Maresciallo Ordinario Antonino Inzerillo, in servizio presso la Compagnia di Sciacca, Maresciallo Ordinario Venerando Ragusa, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, Appuntato Scelto Agostino Merendino, in servizio presso la Tenenza di Porto Empedocle.

IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’

A margine dell’evento, il comandante provinciale, Colonnello Gabriele Baron, ha reso noto il bilancio delle attività svolte dalle Fiamme Gialle nel decorso 2025 e nei primi cinque mesi del 2026, nei vari settori strategici affidati al Corpo, che rappresenta un insostituibile presidio di sicurezza economica e finanziaria per il Paese, a salvaguardia dell’economia legale e a difesa delle libertà economiche dei cittadini.