Agrigento celebra San Calogero: migliaia di fedeli per la prima domenica di festa

Con il tradizionale grido di “Evviva San Calò”, Agrigento rinnova oggi uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno. La prima domenica dedicata a San Calogero richiama migliaia di fedeli pronti a rendere omaggio al Santo Nero, simbolo di fede e devozione per la città.
Alle ore 12 il simulacro di San Calogero lascerà il Santuario per dare inizio alla tradizionale processione, permettendo ai fedeli di tributargli il consueto omaggio. Anche quest’anno, però, resteranno in vigore alcune limitazioni dovute ai lavori di restauro che interessano il Santuario. Non sarà infatti possibile salire sul sagrato per avvicinarsi alla statua: i devoti potranno farlo soltanto alla prima fermata del percorso processionale.
Confermato inoltre il divieto del tradizionale lancio del pane, disposizione ricordata dal vice parroco don Giuseppe Lentini per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni.
Per il secondo anno consecutivo, la solenne celebrazione eucaristica si è svolta nella basilica dell’Immacolata, dove il vicario dell’arcivescovo, don Giuseppe Cumbo, ha presieduto la funzione religiosa in sostituzione delle celebrazioni nel Santuario, ancora interessato dagli interventi di recupero.
Tra le autorità presenti c’era il neo sindaco di Agrigento, Michele Sodano. Molti rappresentanti istituzionali, invece, non hanno potuto partecipare perché impegnati a Lampedusa in occasione della visita di Papa Leone XIV.
Nonostante il temporaneo trasferimento delle funzioni religiose, il simulacro di San Calogero continua a rappresentare il cuore della festa. Migliaia di persone accompagneranno il fercolo lungo il tradizionale itinerario cittadino, rinnovando una devozione che si tramanda da secoli.
La giornata proseguirà in serata con la processione delle ore 22, che partirà dalla basilica dell’Immacolata. Il carro del Santo sarà accompagnato dal complesso bandistico “Giuseppe Verdi” di San Biagio Platani. A concludere i festeggiamenti della prima domenica sarà, alle ore 23, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che quest’anno tornerà a Villa del Sole.